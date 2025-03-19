Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan’ın da yer aldığı U17 Futbol Milli Takımımız, İsviçre’de bugün başlayacak olan UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2.Tur ilk maçında ev sahibi İsviçre ile karşılaşacak. Baden kentindeki ESP Stadı’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.

Türkiye, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Turu'nda sırasıyla bugün İsviçre, 22 Mart’ta Çekya, 25 Mart’ta ise İsveç ile karşılaşacak. U17 Millî Takımımız, grubunu birinci bitirmesi halinde 2025 yazında Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazanacak.