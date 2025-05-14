Törene Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı. Etkinlikte, farklı kademelerden birçok okul öğrencisi özgün ve yaratıcı projeleriyle yer aldı.

Bahçelievler Anadolu Lisesi, İpekli Bağlar Anaokulu, VHGB Sevgi Anaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu Okul Öncesi Sınıfı, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Okul Öncesi Sınıfı, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergiye taşıdı.

Etkinlik kapsamında, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi “Her Telden Müzik Grubu” sahne aldı. Sergi alanında yer alan resim çalışmaları da katılımcıların büyük ilgisini çekti. Öğrencilerin disiplinler arası ve üretim odaklı yaklaşımla hazırladığı projeler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Program sonunda, organizasyonda emeği geçen tüm öğretmen, idareci, veli ve öğrencilere teşekkür edildi.

HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ NEDİR?

“Harezmî Eğitim Modeli, farklı disiplinleri (fen, matematik, sosyal bilimler, sanat, spor ve bilgisayar bilimleri) bir araya getirerek öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Robotik, programlama, oyun tasarımı gibi alanları içeren model, öğrencilere üretim temelli ve işbirlikçi öğrenme ortamları sunar.

Çorum, bu modeli 2022-2023 eğitim öğretim yılından bu yana pilot il olarak uygulamakta ve her geçen yıl kapsamını genişleterek başarıyla sürdürmektedir.”

Editör: Haber Merkezi