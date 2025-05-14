Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında hazırlanan “Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali” projesi, destek almaya hak kazandı. Bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen ve eğlenceli etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmayı amaçlayan proje, Türkiye genelinde desteklenen 89 proje arasında yer aldı.

Festival, 2-4 Ekim 2025 tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek etkinlik maratonunda toplam 510 etkinlik planlanıyor. Her gün ortalama 170 etkinlik ile katılımcılara bilim ve teknoloji dolu bir deneyim sunulacak.

41 atölye çalışması, 9 bilim söyleşisi, bilim şovları ve deneylerin yer alacağı etkinliğe Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile AHL Park AVM destek veriyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ