Geçirdiği talihsiz kaza sonucu kalça kemiği kırılan ve bir süredir Özel Elit Park Hastanesi’nde tedavi gören Hamza Yazgan, önceki akşam, 18.30 sıralarında hayatını kaybetti. Yine eski güreşçilerden Sıddık Yazgan’ın yanı sıra merhume Zülfiye Yazgan, Şefika Körözlü, Zühal Kış ve Hatice Yazgan’ın babaları, Çorum Belediyesi çalışanlarından Hamza Yazgan’ın dedesi Hamza Yazgan’ın cenazesi dün öğleyin Ovakarapınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene, güreş camiasının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Hüseyin AŞKIN)

