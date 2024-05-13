Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Muhammed S., 12 yıllık eşi Suriye uyruklu 3 çocuk annesi B.S'yi (32) evlerinin oturma odasında iple asılı halde buldu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 5 aylık hamile olan B.S'nin ölmüş olduğunu tespit etti.

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: İHA AJANS