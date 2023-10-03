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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ankara Bölge Yarışması’na katılan Çorum Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi büyük bir başarıya imza attı.

6 ilde toplam 25 takımın katıldığı mücadelede gençler kategorisinde geleneksel düzenlemesiz dalda birinci olarak Türkiye Finali’ne gitme hakkı kazanan Çorum Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, aynı yarışmada, Yıldızlar kategorisinde geleneksel düzenlemesiz dalda ve gençler geleneksel düzenlemeli dalda üçüncülük elde etti.



Konu ili ilgili yapılan açıklamada “Bu başarılarla, şehrimize yeni bir gurur yaşattık. Bu önemli başarıların elde edilmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve teknik heyetimizi gönülden tebrik ediyor, Diyarbakır'da düzenlenecek olan Türkiye finalinde büyük bir başarı elde etmelerini diliyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm sporcularımıza ve kulüp üyelerimize teşekkür ederiz. Çorum Belediyesi Spor Kulübü olarak spora ve başarıya verdiğimiz önemi her zaman sürdüreceğiz” görüşüne yer verildi.