Son dönemde ortaya çıkarılan “Yenidoğan Çetesi” ile ilgili bir açıklama yaparak sağlık sisteminin geldiği noktanın piyasacı sağlık politikalarından kaynaklandığını açıklayan Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Uzeli bu politikalara son verilmesini istedi.

“İstanbul’da bebeklerin bir sermaye çetesi tarafından tıbbi gereklilik olmadığı halde anlaşma yaptıkları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz yönlendirildiğine, yoğun bakımlarda gereğinden uzun yatırıldıklarına, bu sayede SGK’dan ve ailelerden haksız gelir elde edildiğine ve daha vahimi bebeklerin bir kısmının yoğun bakım takipleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri büyük bir üzüntüyle yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybettiği bildirilen bebeklerimizin ve ailelerinin acısını paylaşıyoruz” diyen Dr. İlker Uzeli, olayın hekimlik değeri bir yana insanlık değerleri ile bağdaşmayacak nitelikte olduğunu, hiçbir gerekçenin halk sağlığını riske atmayı hekimlik değerlerinin ayaklar altına alınmasını haklı çıkarmayacağını bildirdi.

Bu olayın ülkemizde hekimler ve sağlık çalışanlarının hemen hemen tamamının her koşulda büyük bir özveri ile halkın sağlığı için çalıştığı gerçeğini gölgelememesi gerektiğini de anlatan Uzeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Topluma karşı görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının arkasındayız. Bu vahim olay birkaç vicdan ve ahlak yoksunu sağlık çalışanının, hastane yöneticisinin suça karışmasından ibaret olmadığı gibi bu kişilerin cezalandırılması ile geçiştirilecek ve telafi edilecek nitelikte de asla değildir. Bunu çok aşan ve sistemle ilgili ciddi bir sorunla, ülkemizde yıllardır uygulanan sağlık politikalarının iflasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır.

Halk sağlığına, hekimlik değerlerine ve sağlık çalışanlarına zarar veren, ülke kaynaklarının bir avuç insanın çıkarına boşa harcanmasına yol açan ve bu son olayda gördüğümüz gibi insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına neden olan politikalar bir an önce terk edilmelidir. Ülkemizin maddi ve insan kaynaklarının halkın ihtiyacı olan eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık sistemi kurmaya yeteceğini biliyoruz. Yöneticileri, halkın sağlığını piyasanın insafına bırakan sağlık politikalarını bir kenara bırakarak, koruyucu hekimlik ve birinci basamağın güçlendirildiği, sağlık çalışanlarının güvenli ve güvenceli çalışabildiği, sağlık hizmetinin niteliğinin ve topluma katkısının değerlendirildiği bir sağlık sistemini hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Bu korkunç olaya yol açan ticarileştirilmiş sağlık sistemi yerine eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ayrıca; ailelerin, bebeklerin her konuda yanındayız. Piyasacı sağlık sisteminin bütün zorlamalarına karşın etik ilkelerden ödün vermeyen meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olacağız”

Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli ayrıca Ankara’da TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıyı lanetlerken, Şehitlere Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı diledi.

Editör: HABER MERKEZİ