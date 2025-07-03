Çorum Halk Eğitimi Merkezi’nde örgün eğitim dışına çıkmış vatandaşlar ile ülkemizde misafir olan veya vatandaşlık alan kişilere verilen kurslarla okuma yazma ve Türkçe eğitimi sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılı okuma yazma kurslarında 38 seviye tespit sınavıyla toplam 66 kişinin belgelendirildiği açıklandı.

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen okuma bayramı ve belge töreni etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Cağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, müdür yardımcıları, öğretmen, kursiyer ve kursiyer yakınları katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Cağlar: “Halk Eğitimi Merkezimizin her alanda olduğu gibi insanlarımızın uyumu ve entegrasyonu yönünden de önemli bir görev üstlendiğini; savaş, evlilik vs yollarla ülkemize ve Çorum’umuza gelen misafirlerimize Türkçe ve okuma yazma öğretimi yaparak bir şekilde örgün eğitim dışına çıkan vatandaşlarımıza da eğitim vererek topluma kazandırmaktadır. Bu vesileyle emek veren tüm idareci ve öğretmenler ile gayret gösteren kursiyerlere teşekkür ederim” dedi.

Okuma yazma öğrenen bir kursiyerin İstiklal Marşı’nı okuduğu törende ayrıca kendilerini tanıtan kursiyerler çeşitli şiirler seslendirdi.

Tören sonunda kursiyerlere belgeleri takdim edilerek günün anısına pasta kesimi yapıldı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ