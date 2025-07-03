Bu kapsamda Osmancık ve Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hasat döneminde dane kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada teknik personelin haftasonları da hasat sezonunun verimli ve kayıpsız geçmesi adına görevlerine devam ettiğini vurgulandı.

Biçerdöver kontrolleriyle dane kaybının önlenmesi, ürün kalitesinin korunması ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması için denetimlerin aralıksız süreceği belirtilerek: “Üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu dileriz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi