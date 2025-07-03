Yavruturna Ortaokulu öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla, Müzik Öğretmeni Barış Hardal tarafından hazırlanan Müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Etkinliğe, Okul Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile Şube Müdürleri Nusret Muçen ve Ömer Özdemir katıldı.

Dinleti de Müzik Öğretmeni Barış Hardal, İngilizce Öğretmeni Fatma Çan, Matematik Öğretmeni Gülşah Taşkaya, Özel Eğitim Öğretmeni Satı Reyhan Topal Atak, DKAB Öğretmeni Seycan Dalyan, öğrenci Aden Bekar ve misafir sanatçı Çorumlu hemşehrimiz klasik gitar sanatçısı Osman Ünsal Taşçı yer aldı.

Okul Müdürü Selami Bozdağ'ın desteği ve teşviki ile Yavruturna Ortaokulu’nda bu yıl çok sayıda sanatsal faaliyet gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK