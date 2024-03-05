Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

6 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık suçları olmak üzere; toplamda 18 şahıs yakalandı.

Öte yandan 6 kadın ve 1 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan 5 kadın 1 erkek şahıs ekipler tarafından bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ