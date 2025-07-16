Anma programına Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı temsilen Öz İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Koca, Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Hüsnü Aykan katıldı.

Törende konuşan Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, 15 Temmuz’un milletin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“O karanlık gecede, milletimiz demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için canı pahasına sokaklara çıktı. Tanklara, kurşunlara karşı sadece inançları ve vatan sevgileriyle direnen yüzlerce kahramanımız, bize bu toprakların kolay kazanılmadığını bir kez daha gösterdi.”

Şehit Ali Karslı’nın Hak-İş camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, onun adının ve mücadelesinin asla unutulmayacağını belirten Köroğlu, “Ali kardeşimiz, tereddüt etmeden sokağa çıkan, milletin iradesine sahip çıkan, canını vatan uğruna feda eden yiğit bir emekçiydi. Onun şehadeti yalnızca ailesi değil, tüm teşkilatımız için bir onurdur” dedi.

Anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi. Hak-İş yetkilileri, tüm 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR