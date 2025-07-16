Ulucami önünden başlayan yürüyüş, Mehter Takımı eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’na kadar sürdü. Yürüyüşe Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi. Koşunun sonunda sporcular taşıdıkları sancağı Vali Ali Çalgan’a teslim etti.

Muhabir: Haber Merkezi