Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesine bir araya gelen binlerce vatandaş, şehitleri andı. Programda konser veren Ahmet Şafak ise vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen konserde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Konserde milli birlik ve beraberlik konularına vurgu yapan şarkıları seslendiren Ahmet Şafak vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

Muhabir: İHA AJANS