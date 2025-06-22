Sungurlu’ya bağlı Türk Hacılarhanı Köyü'nde keşkek festivali düzenlendi.

Kurban Bayramında düzenlenen ve Hacılarhanı Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen keşkek festivali Hacılarhanı Göleti piknik alanında yapıldı. Katılımcılar özenle hazırlanan keşkek yemeğini afiyetle yedi.

Festivale köy sakinlerinin yanı sıra Sungurlu ve çevre köylerden de çok sayıda davetli katıldı. Dualarla başlayan festivalde, katılımcılar hep birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi. Köy Muhtarı Necati Kapaklı, festivale 2500 kişinin katıldığını ifade ederek, katılan herkese teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi