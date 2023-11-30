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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Alevi Kültür Merkezi Çorum Şubesi işbirliğinde düzenlenen Dayanışma Gecesi, geçtiğimiz 24 Kasım 2023 Cuma akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.



Başta Ulu Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan geceye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Tatar, CHP önceki dönem İl Başkanları Ümit Er, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Veli Yalçınkaya, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, Çorum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Ali Kılınçarslan, Tüm-Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Büro Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Emrah Azapçı, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, CHP, İl, Merkez İlçe, Kadın, Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy muhtarları ile çok sayıda Hacı Bektaş Veli dostu katıldı.



Meltem ve Uğur Çınar çiftinin sunduğu dayanışma gecesinde daha sonra ise konuşmalara geçildi. Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olan günlerden geçtiklerini, Atatürk’ün kadınlara verdiği hakların tek tek kaybolduğunu, haksızlıklara karşı duruşlarının ve mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Şahin ayrıca başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü de kutladı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy da Çorum’a rıza şehri ve kültür merkezi kazandırılmak üzere harekete geçtiklerini ve temelini atarak inşaata başladıklarını hatırlatarak bugüne kadar yapılan çalışmaları anlatıp destek istedi.Gecede sağlanan birlik beraberliğin önemine değinilerek vakıf ve dernek binasının yanındaki arsaya hoşgörü tuğlalarından harcı sevgi ile karılmış bir dostluk ve kardeşlik merkezi inşa edildiğini söyleyen Nurettin Aksoy bugüne kadar güzel işler başarıldığını vurguladı.



Göreve geldikleri günden bugüne yürüttükleri tüm faaliyetleri aldıkları mukaddes sorumluluğun ışığı ile gerçekleştirdiklerini, yıllardır İŞKUR, Milli Eğitim, Halk Eğitim ve İl Dernekler Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen kurslar sayesinde vakfın bölgeye hizmet veren bir okul konumuna geldiğini, vakfın bir çok kurum kuruluşun etkinliğine de evsahipliği yaptığını, inançları gereği cem ibadetlerini yerine getirdiklerini ve rıza şehri için arsalarını da gönül ve yürek birliği sağlayarak aldıklarını söyleyen Aksoy; “Bizler Hacı Bemtaş Veli’nin yolunu yaşatan, yürüten ve gelecek kuşaklara aktarmakla sorumlu olan kimseleriz. Bu kapsamda kuracağımız rıza şehrinin birinci bloğunun kaba inşaatı bitmek üzeredir. Dayanışma gecemize gelerek birleri onurlandırdınız. Rıza şehri inşaatımız ve yolumuza hizmetlerin devamı için yapacağınız en küçük katkı bile bizler için büyük anlamlar içermektedir. Bizlere bugüne kadar gönül veren, destek sağlayan iş insanlarımız ve esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hak cümle canların yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin tanıtım filminin gösterimi ile devam eden etkinlikte Genel Başkan Geçmez ile Milletvekili Tahtasız da birer konuşma yaptı.



Ercan Geçmez de kendilerini bu güzel gecede buluşturan Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy ve yönetimine teşekkür ederek onlara sahip çıkılmasını istedi. Çorum’da şubenin iyi güzel şeyler yaptığını, bunun dayanışma ile mümkün olduğunu kaydeden Geçmez; “Dayanışmayı eksik etmeyin. Birleştikçe var olabiliriz. Biz de bu ülkenin yurttaşları olarak sivil bir davranışın ne olduğunu ortaya koyuyoruz. 54 şube 64 kadın kültür merkezi ile hizmet veriyoruz. Bunlar canların dayanışma ile oluyor. Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili önemli etkinlikler yapıyoruz. Vakfımız yıllardır demokrasi, hukuk ve eşit yurttaşlık demektedir” dedi.

Bu toprakların yurt olmasında Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin katkısının büyük olduğunu belirten Milletvekili Tahtasız ise Hacı Bektaş’ın merhametli, ahlaklı ve adaletli görüşlerine bugün herşeyden daha çok ihtiyacımız olduğunu ve Hacı Bektaş yolunun evrensel bir yol gösterici olduğunu söyledi. Milletvekili Tahtasız, ayrıca başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenler ile Şehit Çorumlu öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek günlerini kutladı.

Konuşmaların ardından Ercan Aygün ve ekibi, dayanışma gecesine türküleri ile renk kattı. Daha sonra ise hediye çekilişi ile açık artırma düzenlendi. 4 tablo ve sazın satışa sunulduğu gecede açık artırmaya çıkarılan sazı Yıldızpark Düğün Salonu sahiplerinden Doğan Ergül 135 bin TL’ye aldı. Gecede Rıza Şehri Kültür Merkezi için yüzbinlerce liralık bağış da toplandı.

Gece ünlü halk müziği sanatçısı-şair Oğuz Boran’ın dinletisi ile son buldu. Geceye katılan canlar Oğuz Boran’ın birbirinden eşsiz türküleri ile geç saatlere kadar halaylar çekerek eğlendi.