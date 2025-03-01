AK Parti Alaca İlçe Başkanı Gürsoy, 28 Şubat sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gürsoy, 28 Şubat’ın, Türkiye’nin milli iradesine yönelik büyük bir saldırı olduğunu belirterek, “Etkisi bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat, aslında milletin iradesine vurulmak istenen bir prangaydı. Ancak aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vesayet düzenini tarihin çöplüğüne gönderdi” dedi.

Gürsoy, AK Parti iktidarlarının halkla el birliğiyle, hiçbir darbe teşebbüsüne ve muhtıraya geçit vermediğini vurguladı. Türkiye’de darbe yapma ve muhtıra verme devrinin artık kapanmış olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 28 Şubat’ın kalıntılarının tarihe gömüldüğüne dikkat çeken Gürsoy, demokrasiye balans ayarı vermek isteyenlere karşı en büyük gücün milli irade olduğunun altını çizdi.

Gürsoy, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, vesayetin değil, milletin ülkesidir! Unutmadık, unutturmayacağız!” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ