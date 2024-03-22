31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine tüm seçim bölgelerinde iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirten İl Başkanı Murat Günay, tüm teşkilatların seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü ifade etti. Günay, hedeflerinin 16 belediye başkanlığını da kazanmak olduğunu kaydetti.

Seçim çalışmaları çerçevesinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’a geleceğini açıklayan İl Başkanı Murat Günay, Kadeş Meydanı’nda düzenlenecek olan açık hava toplantısının saat 15.30’da başlayacağını duyurdu.

Editör: UĞUR GÖRKEM