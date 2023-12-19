Günay, Aşgın ve Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile önceki gün gerçekleştirilen İlim Yayma Vakfı Ödül Töreni için İstanbul’a gitti. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki programda birçok isme ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Aşgın sosyal medya hesabından törenle ilgili yaptığı paylaşımda; “Yurtları ve eğitim merkezleriyle milli bilincin oluşması, ilim ve irfanın yaygınlaşması için 50 yıldır hizmet veren İlim Yayma Vakfı’mızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’da düzenlenen ödül törenine AK Parti İl Başkanımız Murat Günay ile katıldık.

Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu müstesna vakfın, iftihar verici müessesenin Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan başta olmak üzere törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, ödüle değer ilim erbabını da tebrik ediyorum” görüşüne yer verdi.