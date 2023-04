Düzenlenen programın giriş kısmında kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Necat Yazıcı, derneğin değerler eğitimi hususunda hassasiyet gösteren, her an aktif ve faaliyet alanını genişleten bir misyonla hareket ettiğini vurguladı.

“Aile içi iletişim” konusunu irdeleyerek toplumun temel yapı taşlarından biri olan aileye dair sunum yapan Gül Ahlatçı Elmas ise, ailede tutarlılık ve üslubun hem eşler arasında hem de ebeveyn ile çocuklar arasında olmazsa olmaz iki ana kavram olduğuna değindi.

İnsanın her bir duygu anında kendisini güzel üslupla ifade etmesinin aile içi iletişimde saygı ve sevgiyi koruyacağını belirtirken, diğer yandan tutarlılığın ise özellikle çocukların kişilik gelişimini doğrudan etkileyeceğini, dolayısıyla ebeveynin kararlarında bunu gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında gündelik hayattan da sık sık örnekler veren Elmas sunumunu soru - cevap kısmıyla sonlandırdı. (Haber Merkezi)