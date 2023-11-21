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Görme engellilere destek olmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıkan dernek, görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, eğitimlerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yapacak. Derneğin kurucu Genel Başkanlığı görevine Gülay Demirboğa, Başkan Yardımcılığı görevine ise Çorumlu hemşehrimiz Ali Sarıduğan getirilirken, yönetim kurulu da belirlendi.

SARI ÇİZGİM DERNEĞİ ENGELLİLERE UMUT OLACAK

Altındağ’daki “Sarı Çizgim Görme Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” Genel Başkanı Gülay Demirboğa, “Görme engelliler için dayanışma ve yardımlaşma, toplumumuzun en değerli ve insancıl değerlerinden biridir. Derneğimiz, bu değerlere tutkulu bir şekilde bağlı bir grup insanın el birliğiyle ortaya koyduğu özel bir inisiyatiftir” dedi.

Demirboğa, derneğin amaç ve hedeflerini şu cümlelerle özetledi: “Sarı Çizgim Derneği, görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, topluma daha fazla katılım sağlamalarını desteklemek ve onların günlük yaşamlarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Dernek, engelli bireylerin ihtiyaçlarına odaklanarak, onların güvenli ve bağımsız bir şekilde hareket etmelerini desteklemek için çeşitli projeler yürütmektedir.

Dernek faaliyetlerinin bir parçası olarak, görme engellilere yönelik eğitim ve rehberlik programları düzenlemekte ve onların toplum içinde daha fazla entegrasyonunu teşvik etmektedir. Aynı zamanda, Sarı Çizgim, bu bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları hafifletmek amacıyla teknolojik çözümler ve yardım kaynakları sunmaktadır.

Sarı Çizgim Görme Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kuruluşu, yerel toplulukların bu konuda daha fazla bilinçlenmesine ve katkıda bulunmasına fırsat sunmaktadır. Bu değerli dernek, sadece görme engellilere yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumumuzun daha kapsayıcı ve duyarlı bir yer haline gelmesine katkı sağlıyor. Sarı Çizgim Derneği’nin açılışı, görme engelli bireylere umut ve destek olacak bir adımı temsil ediyor. Toplumun tüm bireylerinin bir arada dayanışma içinde yaşayabileceği bir geleceğe doğru ilerlememize yardımcı oluyor.”