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Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Dereli’nin Pınarlar köyünde 2020 yılında başlatılan proje kapsamında teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda göletlerden oluşturulan Göksu travertenleri ilin en çok ziyaret edilen turizm alanlarından birisi haline geldi.

Göksu travertenlerinin ve sosyal donatı alanlarının genişletilmesiyle ilgili projeleri yerinde inceleyen Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, “Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi haline gelen Göksu travertenlerini 4 ay içerisinde yerli ve yabancı 200 bin kişi ziyaret etti. Bu süre içerisinde yaklaşık 4 milyon lira da gelir getirdi. Bu sadece ziyaretçilere kesilen biletlerin geliridir. Bunun dışında yöre ekonomisine de önemli bir gelir bıraktığınınım düşünüyoruz” dedi.



Göksu travertenlerine yeni projeler değer katacak

Göksu travertenlerinin yeni projelerle daha da cazip hale getirileceğini de ifade eden Erener, “İl Özel İdaresince travertenlerin çevresinde otopark, yol çalışması, yöresel ürün pazarı ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Ancak yapılması gereken daha çok işimiz var. Yöreyi daha çok cazip hale getirecek projeler hazırlıyoruz ve çalışmalarımız olacaktır. Bu projeleri aşama aşama hayata geçireceğiz. Bugüne kadar yapılan çok güzel bir hizmet olmuş bundan sonrası daha da güzel olacaktır. Göksu travertenlerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Ahmet Bilge)