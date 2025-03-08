Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği ile tamamı 1.Lig’de olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçın skor bakımından kısır geçtiği görülürken, taraflar sahadan 1’er galibiyetle ayrılıp, 1 maç ise berabere bitti.

Geçen sezonun 4.haftasında Çorum’da oynanan maçı 45+2’de Amilton’un attığı golle Gençlerbirliği 1-0 kazanırken, 21.haftada Ankara’da oynanan maç 0-0 bitti.

İki takımın bu sezonun 10.haftasında Çorum’daki mücadelesinde kazanan taraf 1-0’lık skorla Ahlatcı Çorum FK oldu. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü 62.dakikada Suat Kaya attı.