Ajanstan yapılan açıklamaya göre, GENÇİS Programı kapsamında kişi başına 62 bin 544 lira destek sağlanacak, verilecek faiz desteği ise yüzde 100 olacak.

Nitelikli genç istihdamına yönelik eğitim, sınav, sertifikasyon, staj, mentörlük gibi faaliyetlerle 15-34 yaşındaki 200 gencin yazılım sektöründe istihdamının sağlanması amaçlanan programa, Ankara ve deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden, 35 yaşından gün almamış, üniversitelerin sayısal puan türüyle öğrenci kabul edilen lisans bölümlerinden mezun, başvuru tarihinden önceki son iki yıl içinde sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olarak herhangi bir yerde 6 aydan fazla istihdam edilmemiş kişiler başvuru yapabilecek.

Programın başvuru ilanına "ankaraka.org.tr" adresinden ulaşılabilecek. Başvurular, 9 Şubat 2024'e kadar devam edecek.