Yemin töreninin hemen ardından ise öğretmeler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

“Bir Dokunuş, Bir Bakış, Bir Gülüştür Öğretmen” konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan 75. Yıl Ortaokul Öğretmeni Yıldız Madak ve “İçimizdeki Umut, İçimizdezi Ses” konulu şiir yarışmasında birinci olan Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Cemalettin Gürpınar’a ödülünü Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Öte yandan kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında birinci olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Sözer, Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Azra Belinay Çelik, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Emir Kütükçü ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sündüs Sümeyye Tekgözoğlu’na ise ödüllerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

