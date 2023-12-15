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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sabah saatlerinde 28 yaşındaki genç bir öğretmen oturduğu binanın 7. katındaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay ilçenin Söğütlü mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes caddesindeki bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Zengin (28) isimli öğretmen sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan kendisini aşağıya bıraktı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İntihar eden Merve Zengin'in bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayini çıktığı, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.