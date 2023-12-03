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Henüz 34 yaşında olan genç mühendisten haber alamayan yakınları polise başvurdu. Çilingir tarafından kapısı açılarak girildiğinde, Berkay Gülcüoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaşıldı.

Berkay Gülcüoğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Egemen Gülcüoğlu’nun oğlu, Sarp Gülcüoğlu’nun ağabeyi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan emekli Prof.Dr. Lütfi Çöplü’nün teyzesinin torunu olan Berkay Gülcüoğlu’nun cenazesi, dün, Karşıyaka Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.