Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, bu yıl 8’incisi yapılacak olan Uluslararası Genç İş İnsanları Kongresi’nin (UGİK), “Global Harmony” ana teması ile düzenleneceğini bildirdi.

Arslan, “Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSiAD, 8 Şubat’ta 8.’sini gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor” dedi.

Erdem Arslan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’nin 2. yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması olan bu önemli etkinlik, globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanmayı ve bu anlamda dünyaya yön veren bir bilinç aşılamayı amaçlamaktadır.

Bu yıl 8.’sini gerçekleşecek olan Uluslararası Genç İş İnsanları Kongresi (UGİK), ‘Global Harmony’ ana teması ile düzenlenecektir.

Teknoloji, jeopolitik konum, insan hareketliliği, iklim, bölgesel savaşlar, pandemi ve ekonomi gibi kavramlar ile; okuması, anlaması, beraber çalışması ve de ticaret yapması daha zor bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Global Harmony (Küresel Ahenk) kavramını kendimize ana slogan olarak seçme sebebimiz ise; bu karışıklık içerisinde, Türkiye olarak dokunduğumuz tüm alanlarda, ahengi sağlama mirası ve de yeteneğine sahip olmamızdır.

Biz gençler olarak bu kongrede; kendi ticaretimiz, şehrimiz, ekonomimiz ve gerçeğimiz dışında; artık karşılıklı bağımlı olduğumuzu, vahşi bir küreselleşmenin ötesinde ahenkli bir dünya ile barışın, diplomasinin, insan medeniyetinde olan ilerlemenin, maddi unsurların ötesinde de olabileceğini konuşmak, hedefler koymak ve o hedeflere kolektif bir şekilde yürümek istiyoruz.”