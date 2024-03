İsmail Barış Coşgunsu, ziyaret ettiği esnafların dertlerini dinleyerek, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına kulak verdi. Aysun Kayacı'nın "Dağdaki Çobanla Benim Oyum Bir mi?" Sözünü hatırlatan esnaf, “Benim emekli maaşım 24 bin TL, olacaktı şimdi 11 bin TL oldu. Bunun neresinde adalet” dedi.

Esnafın verdiği örnek karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Coşgunsu ise “Küsmeyin sandığa gidin gereken cevabı işte o zaman verin” diyerek esnaftan destek istedi.

Seçimlere kısa bir süre kalan Çorum’da Gelecek Partisi Adayı İsmail Barış Coşgunsu, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını dinlemek için sahaya indi.



EMEKLİ VATANDAŞ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Ziyarette bir esnaf “Artık ben her şeyden soğudum, seçmenlikten bile istifa ettim, oy vermek demek oy verdiğim siyasetçinin yaptıklarına kefilim ortağım demek, ben kimsenin günahına ortak olmak istemiyorum, ben kendi içimden gelenleri söylüyorum. Türkiye’de siyaset demek rant demek, hırsızlık demek, adam kayırma demek, yandaşlık demek. Ben bir emekliyim, bizim durumumuz ortada, halkın durumu ortada daha ben ne diyeyim, Benim maaşım 24 bin TL, olacaktı şimdi 11 bin TL oldu. Tarım emeklisi 1600 TL’den emekli olmuş, ben 6700 gün prim ödemişim beni o kişiye bir tuttular” dedi.

ÖYLE BİR ÖRNEK VERDİ Kİ!

Aysun Kayacı'nın "Dağdaki Çobanla Benim Oyum Bir mi?" Sözünü hatırlatan esnaf, “Hani bir kadın çıkmıştı demişti ki “dağdaki çobanla benim oyum bir mi?” diye, işte ben de o zaman demiştim ki, evet, bu kadın çok doğru söylüyor. Bunu neden diyorum, verilen emekli maaşlarında bile haksızlık var,” diye sitem etti.

Başkan adayı Coşgunsu ise emekli vatandaşa “Adalet, Demokrasi, Refah, Eşitlik ve siyasi ahlakın adresi Gelecek Partisidir. Sandığa mutlaka gidin vatandaşlık görevinizi yerine getirin. Genel başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık döneminde emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,2 idi. Yani bugün aynı oranla devem etse 20 bin TL nin üzerinde bir maaş alacaktı emeklilerimiz. Bu rakam bile bizi kıskanan Avrupa ülkelerinin yanında çok komik kalıyor. Bunu rakamsal kıyaslama ile değil,alım gücü endeksine oranla söylüyorum.” diye cevap verdi.



AVRUPA BİZİ NASIL KISMANMASIN

Esnafları tek tek gezen Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Coşgunsu, esnaf ziyareti sırasında alış veriş için iş yerinde bulunanlar ise pahalılıktan dert yanarak “Ortamın ucuzlamasını istiyoruz” dedi. İşletmeci ise bazı ülkelerin 500 Avro ’su nerdeyse bizim asgari ücretine denk geliyor, Avrupa bizi nasıl kıskanmasın “ diyerek ekonominin kötü gidişatına örnekler vererek tepkisini gösterdi.

HALK ET ZARARINA ÇALIŞIYOR

Kasap dükkanına giren Gelecek Partisi Adayı Coşgunsu, et fiyatlarını sordu . İşletme sahibi her gün fiyatların değiştiğini artık etiket koymadıklarını söyledi. Halk etin zarar ettiğini belirterek Belediye zarar ettiği gibi birde esnaflarla rekabet yapılıyor” dedi.

Coşgunsu adayı ise “Halk et ve halk ekmek yardıma muhtaç hemşerilerimize destek olurken, esnafa zararı olan bu uygulamaları projelerimiz içerisinde olan akıllı çözümler ile hem vatandaşımız kuyruklarda beklemeyeceğiz, hemde esnafımıza destek olacağız.” açıklamasında bulundu.

EMEKLİLİKTEN HİÇ MEMUN DEĞİLİM

Bir işyerinde emekli bir vatandaşla sohbet eden Coşgunsu, "Emeklisiniz galiba” diyerek vatandaşla sohbet etti. Yaşlı vatandaş ise emekli olduğunu belirterek “Evet emekliyim ancak hiç memnun değilim, her ay borçlanıyoruz. Ben şimdi bankadan geliyorum ve gelecek ayın maaşından da kesinti olacakmış elime geçen sadece bin TL’ dedi.

Geçinemediğini belirten vatandaş tepkisini gösterirken bu gidişattan memnun olmadığını söyledi.

Çok sayıda esnafı ziyaret eden Gelecek Partisi adayı vatandaşlarla birebir görüşüp onları dinleyip destek istedi. “Mutlaka sandığa gidin ve gerekli cevabınızı verin” dedi.

(Haber Merkezi)