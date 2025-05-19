AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı, 19 Mayıs’ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ruhunun yeniden canlandığı, bir milletin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı istiklal meşalesi, milletimizin azmi ve kararlılığıyla zafere ulaşmıştır. Bu kıymetli günü gençlerimize armağan etmesi, onların bu kutsal emanete sahip çıkacağına olan inancının en açık göstergesidir.”

Gençlere seslenen Ahlatcı, “Ülkemizin geleceği sizlerin ellerindedir. Daha güçlü bir Türkiye için çalışacak, daha adil bir dünya için mücadele edecek olan sizlersiniz. Sizlere güveniyor, sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK