CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.

Çorum Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafın Ramazan ayını tebrik eden ve hayırlı işler temennisinde bulunarak esnafın taleplerini dinleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, esnafla samimi bir şekilde sohbet ederek, onların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalıştı.



Esnaf, sanayideki ekonomik durgunluktan dert yanarken, geçen ay aldıkları bir parçayı bu ay aynı fiyata alamamaktan dert yandı. Ramazan ayı olması nedeniyle işlerin daha da düştüğünü belirten esnaf, bu durumun geçici olmasını umduklarını ancak ülkedeki ekonomik göstergelerin bunun geçici olmayacağını gösterdiğini savundular.

Gittiği her iş yerinde sıcak ve yoğun ilgiyle karşılanan Çöphüseyinoğlu, sanayi esnaflarına her zaman yanlarında olacaklarının mesajını vererek, Belediye Başkanı seçilmesi halinde onların sorunlarını çözmek ve işlerini geliştirmeleri için destek olacaklarını kaydetti. Esnaflar da CHP Adayına ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, destek sözlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu ziyaret ise, Çöphüseyinoğlu’nun esnaflarla doğrudan temas kurarak onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlediği önemli bir etkinlik oldu. Bu arada Çöphüseyinoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında sanayi esnaflarına yönelik ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.