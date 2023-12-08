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srail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177’ye yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 46 bine ulaştığını ifade etti.

El-Kudra, İsrail saldırılarında son 24 saatte 350 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 900 kişinin de yaralandığını açıkladı. El-Kudra, 7 Ekim’den bu yana yaralıların yüzde birinden daha azının tedavi için Mısır’a tahliye edildiğini ifade etti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğünü aktaran el-Kudra, Şifa Hastanesi yeniden faaliyete geçirmek için çalışmaların devam ettiğini ve Şifa Hastanesi’nin müdürünün de aralarında bulunduğu 36 sağlık çalışanın hala İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulduğunu aktardı.