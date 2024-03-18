Gazze’de yaşanan soykırıma karşı direnişin yanında olduğunu haykıran katılımcılar, taşıdıkları döviz ve açtıkları pankartlarla tepkilerini dile getirdiler.

Özgür-Der Şube Başkanı Murat İslam’ın sunumunu ve basın açıklamasını yaptığı eylemde, Avukat Ömer Kılıç söz alarak yaşanan sürece değindi.



Batının işbirlikçi ve İslam coğrafyasından liderlerin sergiledikleri acziyete atıfta bulunan Kılıç, direnişe destek olmanın, yapılan eylemlerin ve sergilenen duruşun önemine vurgu yaptı. Basın açıklamasında bu vahşeti ve zulmü değil unutmaya, görmezden gelmeye, gündemden düşürmeye bir an olsun göz ardı etmeye hakkımızın olmadığı hatırlatıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre İsrail’e yapılan ihracatın başında demir-çelik geldiğine değinilerek, vicdan sahibi kişi ve kuruluşların bu duruma tepki göstermesi gerektiği ve bu ticaretin kirli bir ticaret olduğu, söz konusu ticari faaliyetlere devam etmenin ahlaken ve vicdanen kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Asla ümitsizliğe kapılmadan ve yılgınlığa düşmeden mücadeleye devam etmek gerektiği hatırlatılarak, dinine yardım edenleri Rabbimizin de yardımsız bırakmayacağından zerre miktarı şüphemizin olmadığı, Allah’ın izniyle direnenlerin kazanacağı ifade edildi.

Ramazan ayında her Cumartesi günü saat 13.30 eylemin devam edeceği hatırlatıldı, basın açıklamasının ardından Ömer Bayram’dan tarafından yapılan duanın ardından eylem sona erdi.