Alaca’da geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Gazi İbçi, yardımseverliği, güler yüzü ve sosyal yaşama katkılarıyla biliniyordu. AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın da akrabası olan İbçi’nin vefatı, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derinden sarstı.

Gazi İbçi’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Alaca Sebirullah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi