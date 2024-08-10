Polatlı'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ilıca Mahallesi'ndeki tarihi Balıklı Göl Havuzu, civar köydeki çiftçilerin bilinçsizce açtığı kuyulardan dolayı yok olma tehditi altında. Su seviyesinin her geçen yıl azaldığı havuzda, binlerce tatlı su balığı yaşıyor. Balıkların Kurtuluş Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kayboldukları, muharebenin bitiminin ardından yaralı olarak tekrar ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu nedenle de havuzdaki balıklara “Gazi Balık” deniliyor.

Romalı'ların yerleştiği bölgede bulunan tarihi Balıklı Göl Havuzu, aynı zamanda Şehit Balıklar Havuzu olarak da biliniyor. Öte yandan Balıklı Göl Havuzu'nun çevresinde Roma ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mezarlar ile höyük bulunuyor.

"ŞANLIURFA'DAKİ BALIKLI GÖL İLE HEMEN HEMEN AYNI"

Polatlı'da yaşayan vatandaşlardan Hamza Kabasakal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Burada bir tarih yatıyor. Burada zamanında Romalılar varmış. Ilıca mahallesinde bir tarih yatıyor. Burası da köyün ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki havuz Şanlıurfa'daki balıklı göl ile hemen hemen aynı” dedi.

"SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA BALIKLAR YARALI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR"

Kabasakal, “Sakarya Meydan Muharebesinde ve Kıbrıs Barış Harekatında buradaki balıklar ortadan kayboluyor. Ardından savaş bittikten sonra buradaki balıklar yaralı olarak tekrar ortaya çıkıyor. Bu durum çok ciddi köyde etki oluşturuyor” ifadesini kullandı. "ESKİDEN BURADA ÇOK CİDDİ BİR SU VARDI"

Kabasakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Romalılar döneminden bugüne gelmiş bu tarihi alan günümüzde yok olmaya terk edilmiş bir durumda. Eskiden burada çok ciddi bir su vardı. Bu suyu burada bilinçsizce açılan kuyular nedeniyle azalmış durumda. Yarın burası kuruduğunda buradaki balıklar telef olacak.”

Kabasakal; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ivedi bir şekilde söz konusu Balıklı Göl'ü ihya etmesi için de çağrıda bulundu. Öte yandan Balıklı Göl'ün çevresinde Roma İmparatorluğundan kalma mezarlar da yer alıyor.