TFF 2.Lig’de, 18 Aralık’ta ilk yarısı tamamlanan 2022-2023 Sezonun ikinci yarısı bugün oynanacak maçlarla başlayacak olup, Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın sahasında Şanlıurfaspor’la karşılaşacak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Çorum FK, devam eden ara transfer döneminde kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı. Ali Türkan, Fatih Selimhan Solmaz, Timur Temeltaş, Gökhan Karadeniz, Ozan Sol, Selim Ilgaz ve Hurşit Taşçı transferleri ile bir anda ligin en flaş takımı haline gelen ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Çorum FK, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren ancak henüz transfer yapmayan Şanlıurfaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Saha ve seyircisinin önünde oynayacağı maçı kazanarak ikinci yarıya moralli başlamayı hedefleyen Çorum FK’da, Berkay Can Değirmencioğlu ve Ozan Sol sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

33’er puanlı iki takım arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak kritik maçta Oğuzhan Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Kahramanmaraş bölgesinden Adem Şahan ve Ankara bölgesinden Mustafa Tosun yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Ertuğrul Kösterelioğlu ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

