Ahmet Y.(19) idaresindeki 71 AJC 247 pkakalı otomobil ile Arif E. A.(22)'nin kullandığı 19 AAD 489 plakalı otomobil İnönü Caddesi ile Galericiler Sitesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte 71 AJC 247 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Eren Ş. (17) ve Mustafa E. Ş.(18) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.