Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 20.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Buharaspor, Kırşehir’de Kırşehir FK’nın konuğu olacak. Lig’de şuana kadar oynadığı 4 maçtan 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik çıkaran Buharaspor, bugün puansız Kırşehir’i evinde mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. Puansız son sırada bulunan Kırşehir FK ile 4 puanla üçüncü sırada yer alan Buharaspor arasında Kırşehir Bağbaşı Semt Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Kırşehir bölgesi hakemlerinden Osman Köksaldı yönetecek.

Editör: RIFAT KARA