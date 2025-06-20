Hakan Yozcu’nun iki perdelik komedi türündeki oyun, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda iki gün süreyle Eğitim Sen Çorum Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tuncay Solmaz’ın yönettiği, Dilber Dağdeviren, Fatma Can, Güney Temiz, İsmail Eren, İsmail Şahin, Olcay Özgür, Özgür Akça, Reyhan Topal Atak, Serkan Erden, Seval Akkaya, Sezgin Kundukan ve Veysel Dinler’in rol aldığı oyunda Erçin Şölenkol Yönetmen Yardımcısı, Mürsel Şimşek ise ışıkta görev aldı.

Erzurum’da tahsil gören Kıbrıslı bir öğrencinin başından geçen komik olayları anlatan ve yer yer Kıbrıs ağzı ile Erzurum ağzının kullanıldığı oyun, tiyatro severlerden tam not aldı.

Editör: Haber Merkezi