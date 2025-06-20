Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur, yoğun bakıma alındı. Cihan Olur’un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, bir süredir KOAH rahatsızlığı bulunan Cihan Olur, geçtiğimiz hafta Cuma günü solunum sıkıntısı şikayetiyle Çorum’daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Cihan Olur’un entübe edildiği öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi