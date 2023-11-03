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Geceye birbirinden güzel ezgileriyle Sanatçı Eşref Ziya Terzi katıldı. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen geceye ilgi yoğun oldu.



“İNANCIMIZI, UMUDUMUZU KAYBETMEYELİM”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada, herkesin Filistin için elinden gelen desteği vermesini istedi. Başkan Aşgın “Ümitsizlik asla bir Müslüman’a yakışmaz. Biz, İman varsa imkân da vardı diyenlerin peşinden gidiyoruz. Yeter ki inancımızı, umudumuzu kaybetmeyelim. Sürekli diri olacağız, güçlü olacağız, zinde olacağız. Mücadelemizi nasıl yapmamız gerekiyorsa öyle yapacağız. Bu zulüm inşallah bizlerin dirilişine ve İslam âleminin dirilişine vesile olacak. Elbet bir gün zulmün hesabı zalimden sorulacak, mazlumun ahı zalimin yanında kalmayacaktır.” dedi.



Çorum Filistin Platformu’nun “Ambulans ve Tıbbi Yardım” kampanyası başlattığını hatırlatan Aşgın, “Vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Yardımlar doğrudan banka hesabına yatırılabileceği gibi Hürriyet Meydanı ve Kadeş Meydanı’ndaki Kızılay görevlilerine online makbuz karşılığında elden de verilebilir” dedi.