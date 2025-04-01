Deplasmanda 2-2 biten Pendikspor maçının 30.dakikasında, Eren Karadağ’ın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı gole çevirerek Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren kaptan Ferhat Yazgan, profesyonel futbolculuk kariyerinin Türkiye dönemindeki en golcü sezonunu geçiriyor.

94 MAÇ 12 GOL 12 ASİST

Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 28.maçına çıkan Ferhat Yazgan, 4’ü penaltıdan olmak üzere 7 gol atarken, Türkiye kariyerinde en golcü sezonunu geçiriyor. Deneyimli futbolcu, 3 de asist yaptı.

Ahlatcı Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren Ferhat Yazgan kırmızı-siyahlı formayla 94 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist yaptı.

2015-2016 sezonundan beri Türkiye liglerinde top koşturan Ferhat Yazgan, 2015-2016 sezonunda 1461 Trabzon formasıyla 2 gol, 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor formasıyla 4 gol, 2017-2018 sezonunda yine Sakaryaspor’da 5 gol, sonraki sezon yine Sakaryaspor formasıyla 5 gol kaydederken, 2019-2020 sezonunda Manisa FK’da 4 gol, bir sonraki sezon yine Manisa FK’da 2 gol attı.

33 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Ahlatcı Çorum FK’ya gelmeden önce 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’da ise 2 kez fileleri havalandırdı.