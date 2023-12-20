Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle 2023 yılı değerlendirme toplantısında bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl da tüm mahallelerde alt yapı ve üstyapı konusunda yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizdi.



100 KİLOMETRE ASFALT

Rakamlarla çalışmaları değerlendiren Başkan Aşgın, geride kalan 11 aylık süreçte 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin m2 tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yapıldığını açıkladı.

1 MİLYON 150 BİN TON ÜRETİM

Üretim alanında tarihi rekora imza attıklarını belirten Başkan Aşgın, “Taş ocağı üretim tesislerimizde 142 bin ton aylık üretim yapıldı. Yıl bazında da 1 milyon 106 bin ton taş kırımı yapıldı bu tarihi bir rekor. Aralık sonu itibariyle 1 milyon 150 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Aşgın ayrıca Çorum Belediyesinin kendi üretim tesislerinde 11 bin m3 hazır beton, 80 bin m2 parke, 64 bin metre bordür üretimi yapıldığını açıkladı.