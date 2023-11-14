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Konya'da kan donduran kaza, geçtiğimiz cumartesi günü, saat 18.40 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

Konya'da otomobilin, yolun karşısına geçen yayalara çarpıp 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza yerinde yapılan incelemede, 89 metre fren izine rastlandı.

82 kilometre hız limitinin olduğu yolda aracın süratinin 117 kilometre olduğu değerlendirilirken, tutuklanan sürücü Sefa Selvi'nin (19) ifadesinde, "Seyir halindeyken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

KAZADA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

AA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Emine Atalay da, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KIZI VE TORUNLARIYLA ÖLMÜŞTÜ

Atalay'ın cenazesinin Kadınhanı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

Sürücü nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Habertürk

