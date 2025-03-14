Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir gıda fabrikasında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilenirken 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

OSB 16. Cadde'de bulunan bir gıda firmasına ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye ederken, dumandan etkilenen 6 kişiden 5'i ile panikatak geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ayakta tedavi edildi.

VALİ ÇALGAN AÇIKLAMA YAPTI

Yangın alanında incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, basın mensuplarına, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangına Çorum Belediyesi ve Çorum OSB'deki itfaiye araçları ile hemen müdahale edildiğini belirten Çalgan, "İlk ihbar ile birlikte yangına 7 itfaiye aracı müdahale etti. Ayrıca özel şirketlere ait tankerler de yangın alanına sevk edildi." diye konuştu.

Soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Çalgan, "Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığından teknik heyet davet ettik. Bu ekip yarın yanan fabrika binasında incelemelerine başlayacak." ifadesini kullandı.

Çalgan, yangında dumandan etkilenenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, bir kişinin de panikatak geçirdiğini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yangın ihbarıyla birlikte itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Yangın unlu mamuller üreten çok büyük bir fabrikada çıktı. Şu anda yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumdadır." bilgisini verdi.

İTFAİYE YANGINA HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı, 20 arazöz ve 80 personel ile müdahale ettikleri yangını, yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına aldıklarını dile getirdi.

Çalışan sayısının 3 vardiyada toplam 300 olduğu fabrikada, yangının personelin iftar molasında olduğu sırada çıktığı öğrenildi.

Yangına ilk müdahaleyi fabrika işçilerinin yaptığı belirtildi.

Öte yandan yangın bölgesinde 55 jandarma, 30 sağlık, 7 ambulans ve 1 UMKE ekibinin görev aldığı kaydedildi.