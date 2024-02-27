Prof.Dr.Evrim Ölçer Özünel, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21. yüzyılın ilk günlerinde Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde ihtisas yaparken yolunun kesiştiği UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Öcal Oğuz’un, kendisinin hayat yolculuğunun önderi ve ilham kaynağı olduğunu belirterek şükranlarını ifade etti.

Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel, kendisi ile birlikte profesör olan Selcan Teke’yi, doçent olan Emine Çakır’ı ve Dr. Öğr.Üyesi olan Gözde Tekin’i kutlarken, daima yanında olan arkadaşı Doç.Dr. Dilek Türkyılmaz’a, Dr.Öğr.Üyeleri Tuna Yıldız ve Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu’na da teşekkür etti.