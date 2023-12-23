Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde O.F.A.’nın evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada, 1 kilo 495 gram skunk, 28 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde imalinde kullanılan termal çadır, 3 adet oda tipi nemlendirici, 5 fan, 1 termostat, 16 adet led lamba, 5 zamanlayıcı priz, 2 PH ölçer, 1 ışık yoğunluğu ölçen lüksmetre ve 6 metre alüminyum havalandırma borusundan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan O.F.A. isimli şahıs yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.