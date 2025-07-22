Olay Alaca’ya bağlı Evci köyünde yaşandı. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Gülcihan Cenik’in yakınları, durumu komşusuna bildirdi. Kontrol amacıyla eve giden komşu, yalnız yaşayan Cenik’i evde hareketsiz yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülcihan Cenik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Haber Merkezi