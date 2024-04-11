Yavruturna Mahallesi Esnafevler 12. Sokak’ta ki ikametinde yaşayan 74 yaşındaki Sadık Alkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri evin balkonundan eve girdiğinde yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın hayatını kaybetti belirlendi.
Alkan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin incelwmesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Editör: HABER MERKEZİ