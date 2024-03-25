Ertekin, dar gelirli vatandaşların çocuklarının bu kurslardan ücretsiz yararlanacağını söyledi.

ZAFER ÇARŞISI’NDA

YOĞUN İLGİ VARDI

31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ziyaretlerine Zafer Çarşısı’nda devam eden İYİ Partili Ertekin, çarşıda faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, projeleri hakkında da bilgi verdi.



Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yetkilileri ile birlikte Zafer Çarşısı komple dolaşan Ertekin, çarşı içerisinde bulunan Hazır Elbiseciler Odası, Terziler Odası ve Berberler ve Kuaförler Odası’na da uğrak vererek oda yöneticileri ile sohbet etti.

“İMALAT SANAYİ

DESTEKLENECEK”

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin: Belediye bünyesinde esnaf masası kuracaklarını, esnafın bu birim sayesinde işlerini daha hızlı ve kolay halledeceğini anlattı. Ertekin, “Belediyemizce imalat sanayi için 1000 adet işyeri yapılacak ve kiraya verilecek. Sanayicimizin işyeri sıkıntısı giderilecek” diye konuştu.

Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan İYİ Parti heyeti, 31 Mart seçimleri için destek istedi.